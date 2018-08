Grote storing bij Vodafone, klanten kunnen niet bellen

Amsterdammers die abonnee zijn van Vodafone kunnen momenteel niet bellen of gebeld worden. Ze kunnen zelfs niet internetten.

Dat komt door een grote storing. In ieder geval in de Randstad zijn er veel klachten over de storing, maar mogelijk is het een landelijk probleem.

Sinds circa kwart voor twaalf kunnen gebruikers niet bellen of gebeld worden. 'Wij doen hard ons best om de hinder te beperken en dit zo spoedig mogelijk op te lossen', meldt een medewerker van het bedrijf. 'Zodra er meer info is zullen we dit delen.'

UPDATE 19.30 uur:

Vodafone meldt dat de storing nog altijd niet helemaal is verholpen. 'Wel helpt het in sommige situaties om je toestel een aantal keren opnieuw te starten.' Hoe lang de storing nog aanhoudt, weet de telecomprovider niet.