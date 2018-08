Zeer zware windstoten Amsterdam, generale repetitie droneshow in gevaar

Het KNMI heeft voor vanavond in de provincie Noord-Holland code oranje afgekondigd voor zeer zware windstoten van 80 tot 110 kilometer per uur.

Vanmiddag komen de eerste buien al over.

Bij code oranje waarschuwt het KNMI goed voorbereid op pad te gaan. Er is dan grote kans op gevaarlijk of extreem weer. Bij code rood kan de weersituatie zo extreem zijn dat het de maatschappij kan ontwrichten en dan kan je beter helemaal niet naar buiten. Ook in Zuid-Holland, Zeeland, Flevoland en Frieland geldt code oranje.

Droneshow

De generale repetitie die vanavond zou worden gehouden voor de show met 300 drones, wordt hoogstwaarschijnlijk afgelast. Tot teleurstelling van de organisatie. 'Ongelooflijk, het is zulk goed weer geweest', zegt een woordvoerder. 'Gelukkig is het maar een repetitie. Het weer ziet er goed uit voor de komende dagen. We hebben al wat testen gedaan en morgen doen we het gewoon in één keer goed.'

Als het weer opknapt, gaat de generale repetitie wel door. Maar de weersvoorspelling geeft weinig hoop.