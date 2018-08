Is de Amsterdamse kraker terug van weggeweest?

De hoogtijdagen van het kraken in Amsterdam liggen ver achter ons. Na een aantal roerige jaren zagen veel Amsterdammers krakers vaak als Oost-Europeanen die simpelweg op zoek waren naar woonruimte. Maar de Amsterdamse kraker lijkt terug van weggeweest.

Begin dit jaar maakte Amsterdam kennis met de Kinderen van Mokum en De Rederijkers. Twee jonge krakersgroepen die respectievelijk in het Centrum en in Zuid grote panden kraakten op A-locaties.

Waar de 'Kinderen' kraakten vanwege gebrek aan woonruimte, is het de Rederijkers te doen om idealen. 'Deze man laat het pand anderhalf jaar leegstaan, terwijl bewoners van de stad geen huis kunnen vinden’, reageert één van de krakers. 'Ik denk dat het tijd wordt dat we het eigendomsrecht afwegen tegen de belangen van de mensen in de stad. Als je alles opkoopt dan heb je geen stad meer over.'

Antikraakwet

Sinds het intreden van de antikraakwet in 2010 is kraken verboden. Amsterdam had altijd de naam vriendelijk te zijn voor haar krakers, maar sinds het intreden van de wet zijn er honderden panden ontruimd en wordt langdurig kraken nagenoeg onmogelijk gemaakt. De Kinderen van Mokum zijn reeds vertrokken uit hun kraakpand en De Rederijkers lijken dat lot te gaan delen. Hoe lief is Amsterdam nog voor haar krakers? AT5 blikt terug en vooruit met krakers van toen en nu: