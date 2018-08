ChristenUnie: coffeeshops horen ook bij 'Amsterdam rookvrij'

De Amsterdamse tak van de ChristenUnie wil dat het rookvrije beleid in de stad wordt uitgebreid naar coffeeshops. Raadslid Don Ceder heeft daar vragen over gesteld aan het college.

Ceder complimenteert de stad met de stappen die zijn gemaakt op het gebied van het rookvrij maken van Amsterdam. Dit leverde de stad dit jaar zelfs de Rookvrije Generatie Award op. Het valt Ceder echter op dat coffeeshops nauwelijks deel uitmaken van dit beleid.

Het raadslid wijst op het imago van Amsterdam in de wereld als 'The Weed Capital of the World'. Hij vindt het niet te rijmen dat aan de ene kant de strijd wordt aangegaan met de tabaksindustrie, maar aan de andere kant de coffeeshops vrij spel lijken te hebben.

Volgens Ceder heeft het roken van hasj of marihuana een even slechte invloed op de gezondheid als tabak. Hij vraagt het college dan ook om in de toekomst ook coffeeshops mee te nemen in het beleid om Amsterdam rookvrij te maken.