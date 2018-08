Reizigers urenlang gestrand op Schiphol door slecht weer: 'Ik probeer niet te schelden'

Door de slechte weersomstandigheden werden er vanavond ruim zeventig vertrekkende vluchten vanaf Schiphol geannuleerd. Dat zorgde voor gestrande reizigers op de luchthaven die behoorlijk gefrustreerd waren door de situatie.

Eerder vandaag werd er door het KNMI al code oranje afgegeven. Veel wind en harde regenbuien zorgden er dan ook voor dat veel vluchten niet vanaf Schiphol konden vertrekken. Tot ongenoegen van de reizigers. 'We staan hier al zes uur', aldus één van hen.

Lees ook: Ruim zeventig vluchten vanaf Schiphol geschrapt wegens zware windstoten

'Ik heb morgen om half drie een afspraak in het ziekenhuis. Boos komt niet eens in de buurt. Ik probeer netjes te blijven', liet een gefrustreerde Engelsman die onderweg was naar Leeds weten. 'Ik vlieg altijd met KLM, maar nu ben ik echt boos. Het is perfect weer. Dit is een slechte keuze.'

Lees ook: Zeer zware windstoten Amsterdam, generale repetitie droneshow in gevaar

Verderop stond een aantal reizigers op weg naar Stuttgart. Zij probeerden daar op andere manieren te komen, maar zonder succes. 'We wilden een auto huren, maar we hadden twee creditcards nodig. De trein reed ook niet. Dus nu is het wachten op een vlucht of een hotel boeken.'