Nieuw uiterlijk Johan Cruijff Arena: 'Beeltenis had nog wel groter gemogen'

Vlak voor het eerste Eredivisie-seizoen dat de Arena officieel de Johan Cruijff Arena heet, heeft het stadion een kleine metamorfose ondergaan. Zo prijkt er zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van het stadion een grote Cruijff-foto en is zijn beeltenis ook te zien bij de toegangspoortjes.

Het gaat om drie foto's van Cruijff in Ajax-shirt en een van de legendarische nummer 14 als coach. Behalve de foto's is op verschillende plekken rondom het stadion de tekst 'welkom in de Johan Cruijff Arena' te zien, met daarbij het eerder onthulde logo.

Ook bezoekers van de Arena Boulevard is de transformatie van het stadion niet ontgaan. 'Ik vind het wel heel mooi overkomen, zo op de zijmuur', zegt een voorbijganger. Hoewel de foto van Cruijff al een behoorlijk formaat heeft, vindt een andere passant dat 'het nog wel groter had gemogen'.

Het had behoorlijk wat voeten in de aarde voordat de Arena daadwerkelijk kon worden omgedoopt tot Johan Cruijff Arena. Ruim twee jaar na het overlijden van Cruijff en bijna een jaar na de eerste keer dat Ajax de naamsverandering aankondigde, werd deze op 5 april van dit jaar dan echt bevestigd. Met ingang van het huidige voetbalseizoen is de wijziging definitief.

Zaterdag speelt Ajax om half zeven zijn eerste competitiewedstrijd in de Johan Cruijff Arena tegen Heracles.