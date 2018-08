Zakken kleding in brand bij wasserette Ten Katestraat

In de berging van en wasserette in de Ten Katestraat zijn gisteravond rond 23.40 uur enkele zakken kleding en een droger in brand gevlogen. Omwonenden moesten tijdelijk hun woning in West verlaten.

Zeven omwonenden zijn door het ambulancepersoneel nagekeken, omdat zij rook in hadden geademd. Uiteindelijk hoefden ze niet naar het ziekenhuis worden gebracht.

De brandweer had het vuur snel weer onder controle. Toch is de schade in de berging aanzienlijk. Naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan.