Raad van toezicht Stedelijk Museum onder druk afgetreden

De directie van het Stedelijk Museum heeft de afgelopen tijd veel meer druk gezet op de eigen raad van toezicht (RvT) dan eerder bekend. Zo blijkt uit vertrouwelijke stukken in handen van AT5.

Eerder deze week bleek al uit vertrouwelijke informatie dat de twee bestuursorganen van het museum met elkaar overhoop lagen. De onmin ging over de (hernieuwde) aanstelling van oud-directeur Beatrix Ruf. Nu blijkt dat interim-directeur Jan Willem Sieburgh harde eisen heeft gesteld. Ook de wethouder van Kunst en Cultuur heeft een rol gespeeld in het uiteindelijke vertrek van de gehele raad van toezicht.

De directeur eiste dat de RvT per direct zou stoppen met onderhandelen met Ruf. Als de raad dat niet binnen enkele uren zwart op wit bevestigde, zou hij naar de Ondernemingskamer stappen om een intern onderzoek te starten. Dat alles blijkt uit nieuwe vertrouwelijke informatie in handen van AT5.

Actieplan was niet genoeg

Omdat de OR en directie hun zorgen rondom de raad al hadden geuit in een brief, stelde wethouder Touria Meliani (Cultuur) al eerder een actieplan op. Maar dat plan was voor de directie niet genoeg. Een rol voor Beatrix Ruf moest en zou uitgesloten worden.

Omdat de raad van toezicht zich niet in die eisen kon vinden en omdat zij zich hierbij onvoldoende gesteund voelden door de wethouder, zagen de leden zich genoodzaakt om op te stappen.

Opvallende draai

Dit sterke standpunt van Sieburgh over de voormalig artistiek directeur is opvallend. Bronnen melden aan AT5 dat hij nog geen twee maanden geleden wél positief tegenover een mogelijke terugkeer van Ruf stond.

Reactie wethouder Meliani

Wethouder Meliani zegt te betreuren dat de leden van de raad van toezicht zich niet door haar gesteund voelden. 'Het verwijt dat de leden van de raad van toezicht mij nu maken hoor ik voor het eerst.'

Meliani benadrukt dat zij na ontvangst van de brief van de directie en de Ondernemingsraad op 31 juli met de raad van toezicht om de tafel is gegaan 'om ook hun kant van het verhaal te horen'. 'Ik heb naar aanleiding van de brief en dit gesprek gevraagd om medewerking met een aantal vervolgstappen, waaronder het benoemen van Truze Lodder als tijdelijk voorzitter. De leden van de Raad van Toezicht hebben mij laten weten volledig hiermee in te stemmen.'

De wethouder zegt zich tot nu toe niet over Beatrix Ruf te hebben uitgelaten. 'En dat ga ik nu nog steeds niet doen omdat ik hier niet over ga.'

AT5 heeft ook gebeld met interim-directeur Jan Willem Sieburgh, maar hij wilde niet reageren.

Overzicht

Het is al jaren onrustig in en rond het bestuur van het Stedelijk Museum. Zowel binnen de directie als de raad van toezicht is de samenstelling vaak veranderd. Het museum heeft op dit moment geen artistiek directeur en de raad van toezicht is met slechts één lid vleugellam.

Maar hoe komt een goedlopend museum met bijna 700.000 bezoekers per jaar in deze stuurloze situatie terecht? Hieronder een overzicht van de gebeurtenissen.