Bestelbus brandt uit in Noord

Een bestelbus, die geparkeerd stond op de Fokkezeil, is afgelopen donderdagnacht volledig uitgebrand. Daarmee heeft alweer de negentiende autobrand dit jaar in Noord plaatsgevonden.

De brand woedde in de linker- en rechter wielkast, zo vertelt een omstander. Het lijkt erop dat het vuur is aangestoken. De auto is total loss geraakt door de vlammen.

Eerder deze week stonden ook al een bestelbusje en een auto op de Markengouw in brand. De voertuigen zijn afzonderlijk van elkaar in de fik gezet.