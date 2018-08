Fajah Lourens denkt niet dat dood neefje voorkomen kon worden

De dood van haar acht maanden oude neefje Elfin kon niet voorkomen worden, stelt actrice en dj Fajah Lourens. 'Ik denk dat bepaalde wegen zijn uitgeschreven.'

De vader van Elfin sprong twee jaar geleden uit het raam van een woning aan de Eendrachtstraat. Hij hield daarbij Lourens' kleine neefje in zijn armen. Zowel de vader als het kind overleefden de val niet.

Samen met EenVandaag-verslaggever Sander 't Sas blikt Lourens terug op de tragische gebeurtenis. 'Veel mensen blijven hangen in: als ik maar dit had gedaan, of als ik maar dat had gedaan. Dat heeft geen zin', stelt de actrice.

Toch heeft Lourens zich ook wel eens afgevraagd of ze niet eerder had moeten zijn. 'Maar misschien was er dan nog wel iets ergers gebeurd', denkt ze. 'Je weet het niet.'

Killerbody-boeken

Het volledige interview met Lourens is vanavond te zien in EendVandaag rond 18.15 uur. Daarbij bespreekt de fitgirl ook haar Killerbody-boeken en gaat ze in op de kritiek dat ze met haar tweede dieetboek jonge meisjes anorexia zou aanpraten. 'Het zijn receptenboeken, ik geef helemaal geen adviezen', werpt ze tegen.

Het is nog wel even de vraag of het ritje met de eend goed afloopt. Op Twitter is te zien hoe de verslaggever op de vluchtstrook raakt met de oldtimer. Voor het schakelen lijkt niet zo soepel te gaan. 'Rustig blijven', adviseert Lourens, die zelf toch wel wat paniekerig kijkt.