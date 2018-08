Zes oververhitte honden uit auto's gered bij World Dog Show

De politie heeft gisteren de ramen van zes auto's ingeslagen die stonden geparkeerd bij de Rai. In de auto's waren honden achtergelaten.

In de Rai vindt deze dagen een enorme hondenshow plaats. Werknemers van de beurs zagen dat er in de garage en op het parkeerterrein honden in auto's zaten en belden de politie.

Lees ook: Baasjes hondenshow: 'Onze honden zijn niet doorgefokt'

Volgens de politie waren de dieren oververhit. 'Ook nu de zomerse hitte iets is afgenomen, is het in parkeergarages nog steeds zo’n 25 á 30 graden. Daardoor kan de temperatuur in auto’s al snel oplopen tot boven de 40 graden.'

Op verzoek van een dierenarts en personeel van de Dierenambulance hebben agenten de honden bevrijd. Sommige eigenaren hebben een bekeuring van 750 euro gekregen, anderen kregen een waarschuwing.

Lees ook: College wil verbod op hondenshows

De politie zegt daarom ook de komende dagen extra te controleren rondom de RAI op achtergelaten honden.