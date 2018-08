Taxibedrijf stuurt per ongeluk honderden betalingsherinneringen rond

Honderden klanten die ooit een ritje maakten met Abel kregen deze week opeens een dringende betalingsherinnering van het taxibedrijf. En dat is gek, want Abel is vorig jaar al gestopt.

Per mail verstuurde Abel zo'n 900 betalingsherinneringen. Daarin werd verzocht om ritjes uit 2017 te betalen, die de klanten al lang overgemaakt hadden. Toch werd er in de e-mails gedreigd met incassokosten van 40 euro.

De taxideeldienst bestaat niet eens meer. Moederbedrijf Transdev trok er eind vorig jaar de stekker uit. Ontvangers van de opmerkelijke mail die een mailtje stuurden naar het bedrijf kregen een foutmelding als antwoord.

Foutje

Een debiteur die momenteel bij Transdev aan de slag is met de afhandeling van Abel, laat aan AT5 weten dat de 900 e-mails een fout zijn. Die is ontstaan bij het afhandelen van de Abel-app. 'Daar volgt nog een mail over, ik ga ervan uit dat het vandaag gebeurt', zegt hij.

Ontvangers van de mail hoeven dus niet te betalen en moeten de incasso negeren. Klanten die wel opnieuw betaald hebben, krijgen hun geld terug.

Abel begon in 2016 om op de Amsterdamse taximarkt de concurrentie aan te gaan met Uber. Omdat klanten hun rit konden delen met andere passagiers, zouden de ritten in theorie erg voordelig zijn. Bovendien waren de taxi's elektrisch, dus duurzaam. Toch stopte de dienst al na twee jaar omdat investeerders afhaakten.