Ajacied lacht Tonny Vilhena uit: 'Geen Europa League voor jou, bro'

Feyenoord ging gisteravond hard onderuit in de voorronde van de Europa League. Alsof dit niet pijnlijk genoeg is, moest Feyenoord-middenvelder Tonny Vilhena de wedstrijd beleven op de bank van Ajacied Noa Lang.

De twee vrienden kennen elkaar uit de jeugd van Feyenoord, maar Lang maakte in 2013 de overstap naar Ajax waar hij inmiddels op het punt staat om door te breken. Omdat Vilhena geschorst was voor het uitduel van Feyenoord tegen AS Trencin, kon hij niet mee naar de wedstrijd in Slowakije.

En daarom zat Vilhena gisteravond op de bank bij Lang. Op een filmpje dat de 19-jarige Ajacied via Snapchat verspreidde, is het moment te zien dat de Slowaken de 4-0 scoren. Terwijl Lang staat te grinneken ligt Vilhena vol ongeloof op de bank. 'Tonna! Je gaat geen Europa League spelen dit jaar, bro', zegt een lachende Lang tegen zijn vriend.