Publiekstrekker festival Appelsap zegt op laatste moment af: 'Fucked up!'

Hiphopfestival Appelsap heeft op het allerlaatste moment te horen gekregen dat een van de topacts toch niet zal komen optreden. De organisatie reageert overstuur.

Dat maakte het festival vanochtend in een statement bekend. Morgen staat het festival al op het programma. Dan komen duizenden hiphopliefhebbers naar het Flevopark voor optredens van onder anderen De Jeugd van Tegenwoordig, Josylvio en dj Deeon. Een kaartje kost 44,25 euro.

Maar de absolute publiekstrekker deze editie moest de Amerikaanse rapper Famous Dex zijn. En die haakt nu opeens af. De artiest liet via zijn agent weten dat zijn paspoort ingetrokken is en daardoor niet het land uit mag. Tegelijkertijd, merkt Appelsap zelf op, promoot hij via sociale media een optreden in San Diego dat 'blijkbaar' ook morgen is.

Dat wekt de suggestie van dubbele boeking. 'Dit is een klap in ons gezicht', schrijft Appelsap in een statement. Het festival is op zoek naar een vervangende artiest, maar of dit voor morgen nog lukt is maar de vraag. 'Het spijt ons ontzettend en we vragen jullie begrip in deze fucked up situatie!'