Politie geeft haarscherpe beelden schutter Beethovenstraat vrij

De politie heeft vandaag beelden verspreid van de man die wordt verdacht van de schietpartij in een restaurant aan de Beethovenstraat op 30 juli.

Een 62-jarige Kroaat werd daar rond 14.50 uur van dichtbij in zijn hoofd geschoten. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis. De schutter ging er te voet vandoor.

Op de bewakingsbeelden, die de politie vandaag heeft verspreid, is te zien dat de dader voor de schietpartij een beige hoedje, zonnebril en een blouse droeg. Na het lossen van de schoten heeft hij die kleding uitgedaan en droeg hij alleen een wit T-shirt en een wit kort sportbroekje.

Uit onderzoek is ook gebleken dat de verdachte vermoedelijk op 8 juli 2018 via Schiphol het land binnen kwam. Het is volgens de politie 'niet uitgesloten' dat hij op 30 juli Nederland via Schiphol weer heeft verlaten.

De vermoedelijke vluchtroute van de schutter liep via de Jan van Eijckstraat, Albrecht Dürerstraat, Gerrit van der Veenstraat en Memlingstraat. Daar vond de politie een vuurwapen, beige hoedje, zwarte laptoptas en handschoenen.

Rond 15.00 uur zou de man in de omgeving van het Museumplein zijn geweest en hij is daarna, rond 15.30 uur, waarschijnlijk in de omgeving van het Rokin en de Dam geweest. Vanaf hier is de verdachte doorgelopen over het Damrak richting het Centraal Station en vervolgens is hij onder het spoor door richting de Piet Heijnkade gegaan.

De politie vermoedt dat de man in het centrum van de stad verbleef.