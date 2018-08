Al duizend GVB-babybuttons aangevraagd

De 'Baby on Board-button' is volgens het GVB populair.

De button zou zwangere vrouwen helpen om makkelijker een zitplaats te vragen. Er zijn inmiddels duizend buttons aangevraagd, dat gebeurt vooral via Facebook of via nieuwsbrieven. De meeste vrouwen zouden het gebruiken voor het reizen van en naar werk.

Twee derde van de buttons wordt naar buiten de stad verzonden. 'Het nieuws heeft zich dus flink verspreid en het vermoeden is dat de button ook buiten Amsterdam in het openbaar vervoer gebruikt wordt', stelt het GVB.

