Gezonken woonboot nog in Prinsengracht: 'Er is geen deadline'

De woonboot die vorige week zonk in de Prinsengracht, ligt nog steeds op dezelfde plek.

Wanneer het wrak wordt weggehaald of weer recht komt te liggen is nog de vraag. Volgens Waternet is er geen gevaar voor boten in de gracht, omdat de woonboot in de nacht van vrijdag op zaterdag met banden gezekerd is.

'We hebben het zinken geconstateerd en we geven nu de eigenaar de tijd om het te regelen', zegt een woordvoerder van Waternet. 'Wij zetten alleen druk op het moment dat er een nautisch probleem is, dat is het moment dat wij ingrijpen.'

Duikers

De gezonken woning ligt nu met een kant op de bodem van het ondiepe deel van de Prinsengracht gracht. Het lijkt erop dat er duikers nodig zijn om het wrak omhoog te halen, zegt Sander Wesseling van PK Waterbouw, het bedrijf dat de woonboot gezekerd heeft.



'Als de woonboot in redelijke staat is, dat wil zeggen dat de wanden niet in elkaar storten, kun je duikers inzetten die alle gaten afdichten', vertelt Wesseling. 'Daarna zet je pompen erin en pomp je de woonboot leeg.'

Zo'n operatie kost een dag voorbereiding en twee dagen pompen. 'De duikers zullen dan op de tweede dag een hele dag in het water zijn en er de derde dag uit voorzorg bij zijn.' Een dergelijke bergingsactie kan duur uitvallen. 'Duikers hebben vrij hoge uurtarieven en zijn voor de veiligheid vaak met zijn drieën.'

Kraan

Een andere optie, die in het verleden ook gebruikt is, is het inzetten van een kraan. Wesseling: 'Dat werkt ongeveer hetzelfde, ook met pompen, maar dan met kraan ter ondersteuning. Maar zo langs de grachten is dat niet aan te raden.'



Of de verzekering de bergingsoperatie gaat betalen is onduidelijk. De eigenaar van de woonboot is op dit moment nog op vakantie en niet bereikbaar voor commentaar.

Waternet verwacht niet dat het nog maanden gaat duren voor de woonboot weer boven water komt. 'Maar er is nu geen gevaar voor de doorvaart. We handelen naar bevinden, er is geen deadline.'