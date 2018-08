Ajax opent jacht op de landstitel tegen Heracles: 'We rollen ze op'

Morgen is het voor Ajax-fans eindelijk zover: de competitie gaat weer van start. De ploeg heeft veel vetrouwen in de wedstrijd, ondanks een zeer wisselvallige voorbereidingsperiode.

Voornamelijk in de oefenwedstrijden die Ajax speelde werden zeer teleurstellende resultaten geboekt. Zo werd ondermeer verloren van Preußen Münster, een ploeg uit de derde Bundesliga, en van Walsall FC dat uitkomt op het derde niveau in Engeland.

De opluchting was dan ook groot toen in de eerste pot die er echt toe deed, de thuiswedstrijd tegen Stum Graz in de derde voorronde van de Champions League, het spel weer op niveau was. Ook de uitwedstrijd werd met gemak gewonnen. Ajax leek met hetzelfde gemak ook winst te gaan boeken in de volgende ronde tegen Standard Luik, maar liep uiteindelijk het veld af met een magere 2-2.

Lees ook: Standard houdt Ajax op 2-2 na late penalty



Op jacht naar de schaal

Na het teleurstellende gelijkspel in Luik moesten de messen geslepen worden voor de openingswedstrijd van de competitie tegen Heracles. Zakaria Labyad zit bij de wedstrijdselectie en weet heel goed wat hen morgen te doen staat: 'We rollen ze op. Kampioen worden, dat is waar wij naartoe willen.'



Ook de trainer is daar glashelder over en weet dat de kans op het behalen van de titel zeer groot is. 'Dat meen ik, en daar ben ik van overtuigd. Het zou ook raar zijn als een trainer van Ajax dat niet zou zeggen.'