Oud-strijdmakker Vermeulen over Van Uhm: 'Er zit diepe emotie in deze man'

Om de problemen bij de Amsterdamse brandweer het hoofd te bieden is oud legerleider Peter van Uhm deze week aangesteld als speciaal adviseur. Van Uhm gaat brandweercommandant Schaap en burgemeester Halsema van advies voorzien. Maar wie is Van Uhm eigenlijk en is hij wel geschikt voor de taak?

Halsema besloot deze week om Van Uhm een rol te geven bij de brandweer. Die beslissing volgt op de doodsbedreigingen die Leen Schaap kreeg vanuit de eigen gelederen.

Een echte leider

Schaap, afkomstig van de politie, kreeg van burgemeester Van der Laan de opdracht om het 'witte mannen bolwerk' binnen de brandweer aan te pakken. Maar die aanpak stuit op felle weerstand. Zo fel dat de beoogde cultuuromslag maar moeizaam verloopt. Van Uhm moet adviezen gaan uitbrengen over hoe dat proces versneld kan worden.

En daar is Van Uhm de uitgelezen persoon voor, althans dat zegt zijn oud collega generaal buiten dienst Vermeulen. Hij kent Van Uhm al 45 jaar en hij noemt zijn oud strijdmakker een echte leider.

Lees ook: Politie wil Leen Schaap en andere vooraanstaande functionarissen straffen

'Je ziet dat het beste op het moment dat je gewonde of gehandicapte soldaten meemaakt of met ouders van gesneuvelden militairen. Dan voel je de diepe emotie die in deze man zit, maar ook de stevigheid die erin zit.'

Lees ook: Oud-generaal Peter van Uhm wordt adviseur in 'stagnerend' veranderproces bij brandweer

Blij met komst van Van Uhm

Over anderhalve week begint Van Uhm en in november zal hij rapporteren over wat er volgens hem moet gebeuren. De ondernemingsraad van de brandweer is blij met de komst van Van Uhm. Deze zet van Halsema zou je ook kunnen zien als kleine motie van wantrouwen richting de huidige brandweercommandant.

'Dit gaat niet over meneer Schaap, dit gaat niet over de brandweer', zegt Vermeulen. 'Dit gaat erover dat er in de hoofdstad een korps staat dat functioneert op het moment dat het noodzakelijk is. En met een uitstraling waar iedereen trots op kan zijn.'