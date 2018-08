Opnieuw dag vertraging voor vlucht Royal Air Maroc

De vertragingen van Royal Air Maroc blijven aanhouden. Ook vandaag hebben vluchten weer flinke vertragingen.

Reizigers die om 19.25 uur naar Nador zouden vliegen, vertrekken vandaag niet meer. De vlucht is vertraagd en zal pas morgenochtend om zeven uur vertrekken.

Een andere vlucht naar Nador die eigenlijk gisteren al zou vertrekken, is vanavond rond 20.15 uur vertrokken. Gisteren waren er meer problemen. Zo ging de vlucht naar Al Hoceima die om vijf voor een 's middags zou vertrekken niet door. Maar konden reizigers pas de volgende ochtend rond een uur of negen 's ochtends het vliegtuig in. Ook vluchten naar Tanger hadden vertragingen van meerdere uren.

Volgens vakantiegangers heeft Royal Air Maroc last van stakende piloten. Maar ook zouden sociale onrusten in Marokko zelf roet in het eten gooien. De vliegtuigmaatschappij zelf geeft maar weinig informatie over problemen.