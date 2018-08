Show met 300 drones afgelast door weersomstandigheden

De dronesshow die vanavond om 22.00 uur zou beginnen is afgelast vanwege aanhoudende regenbuien en windstoten. Het zou de eerste keer zijn dat in Nederland zo'n 'dronezwerm' de lucht in zou gaan, maar dat gaat dus niet door.

Gisteren was de generale repetitie van de show en ook die kon niet door gaan vanwege de weersomstandigheden.

Lees ook: Zeer zware windstoten Amsterdam, generale repetitie droneshow in gevaar

De show van vanavond was de Europese première. Eerder werd er al wel gevlogen in Miami. Het evenement in de stad is een uitzondering, want in het gebied rondom Schiphol is het eigenlijk verboden om met drones te vliegen.

Lees ook: Groen licht voor show met honderen drones boven het IJ

Mocht het weer de aankomende dagen opklaren dan gaan de shows van zaterdag en zondag alsnog door. De droneshow is het best te bekijken ter hoogte van het NDSM-werf.