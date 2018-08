Kaartverkoop De Parade van start, welke shows zijn niet te missen?

Het theaterfestival gaat pas 17 augustus van start, maar de kaartjes voor De Parade zijn nu al te koop. Om een ticket voor de populairste voorstellingen te veroveren moet je nu aan de bak. Maar welke zijn dat? AT5 vroeg het aan 'theaterlovers'.

Gerson Main (31), zanger en theatermaker

Wat heb je met de Parade? 'Als theatermaker maak je deel uit van een soort circus. Samen met allemaal creatieve, gekke mensen ben je op één terrein.'

Wat moet je echt wel doen op de Parade? 'Als maker kan ik mij er soms aan irriteren dat ik mensen de hele dag op het terras zie zitten, zonder naar een voorstelling te gaan. Ik kan het ook wel weer begrijpen, want het is gewoon heel gezellig.'

Wat moet je vooral niet doen op de Parade? 'Naar huis gaan. Nooit naar huis gaan.'

Heb je zelf nog een tip? 'Ik heb erg zin in de voorstelling van Jules Deelder & Van der Lek. Ik ben fan van beiden en heb ze als dichters altijd heel interessant gevonden. Kiki Schippers kan ontzettend mooi zingen. Heel direct, heel emotioneel.'

Lotte Laan (31), coördinator kassa

Wat heb je met de Parade? 'De Parade is mijn tweede huis in de zomer. Ik werk er al 14 jaar.'

Wat moet je echt wel doen op de Parade? 'We hebben ook elke dag de kinderparade en ik raad mensen aan om vooral ook eens overdag de parade te bezoeken. De sfeer is dan nog heel mellow, een soort ideale zondagmiddag, maar dan ook doordeweeks. Het is heerlijk om dan naar de kindjes te kijken.'

Wat moet je vooral niet doen op de Parade? 'Niet bang zijn en durven jezelf te laten verrassen. Op alles ja zeggen.'

Heb je zelf nog een tip? 'De familievoorstellingen, waar je met de hele familie heen kan. Die zijn eigenlijk altijd wel om te lachen. Bijvoorbeeld: wat is er mis met mijn vis? Alleen om de naam al zou ik gaan.'

Hans Ubbink (56), mode-ontwerper

Wat heb je met de Parade? 'Ik kom er al héél lang! Er hangt altijd een ongedwongen sfeer en het is een vrijplaats voor creativiteit. Het voelt alsof je even weg bent. Ik kom ook iedere avond vrolijk thuis.'

Wat moet je echt wel doen op de Parade? 'Het liefst daar slapen, haha! Ik ben er meestal drie avonden per week.'

Wat moet je vooral niet doen op de Parade? 'Niet alleen maar met een biertje of een bakkie daar op het terrein gaan staan. Ga rondlopen, iedereen is altijd vrolijk en open. En ook echt voorstellingen bekijken. Het is een kort maar mooi overzicht van wat er komend seizoen gaat komen.

Heb je zelf nog een tip? 'Steef de Jong. Ik vind hem innovatief en creatief. De voorstelling dit jaar is minder op de lach, maar meer een persoonlijk verhaal. Een duidelijk coming-out verhaal, verademing om te zien. Verder, laat op de avond naar de muziektent lopen en met een drankje en wat vrienden de zweefmolen in! Moet altijd een keertje!'

Bien Borren (25), snoepmeisje

Wat heb je met de Parade? 'Ik ben al acht jaar snoepmeisje. De medewerkers van de Parade zijn een grote familie. Je komt er niet meer van af, haha!'

Wat moet je echt wel doen op de Parade? 'In de zweefmolen, maar wel naar andere ervaren mensen in de zweefmolen kijken, zodat je de juiste techniek kan toepassen. Je moet je niet door de zweefmolen laten leiden, maar het heft in eigen handen nemen!

Wat moet je vooral niet doen op de Parade? 'Je mag alles doen, behalve onder de rokken van snoepmeisjes zitten! Dat gebeurt nog weleens in Amsterdam.'

Heb je zelf nog een tip? 'Herinneringen aan mijn broer door Thomas, Sacha en Jos. Ze gebruiken huis-tuin-en-keuken spulletjes om hun verhaal vorm te geven.'

Bekijk het volledige programma van De Parade op de website van het festival.