'Studenten moeten uitwijken naar Amersfoort voor woning'

Het nieuwe studiejaar begint over een paar weken, dus eerstejaarsstudenten zijn volop op huizenjacht. Dat was al lastig. Maar zelfs ouders die een woningen willen kopen voor hun kinderen moeten hun heil buiten de stad zoeken.

Dat schrijft De Telegraaf. Sommige studenten hoeven niet zelf op zoek naar een woning, omdat papa of mama een studentenhuis voor ze koopt. Ze zien dat dan als leuke investering voor hun pensioen. Maar zelfs ouders met een vermogen kunnen in Amsterdam niets meer vinden. Ook Amstelveen en Diemen zijn inmiddels te duur.

Sven Heinen, afdelingsvoorzitter van makelaarsvereniging NVM, vertelt in de krant dat die ouders nu uitwijken naar steden als Almere en Amersfoort. 'Ouders kunnen ook in Diemen en Amstelveen lang niet altijd meer iets vinden, en zien dan dat Amersfoort op maar dertig minuten treinen ligt van de hogeschool in Amsterdam', zegt Heinen.