Vakbond: 'Positie Leen Schaap uitermate wankel'

Brandweermannen en vakbond FNV vinden het onbegrijpelijk dat brandweercommandant Leen Schaap van politiegeld gekochte concertkaartjes in ontvangst nam.

Dat laten ze weten aan De Telegraaf. 'Deze zaak maakt zijn positie uitermate wankel', zegt FNV-bestuurder Frans Carbo, die de positie van Schaap eerderal ter discussie stelde. 'De vraag is: is Schaap de juiste man op de juiste plek, nu hij binnen de brandweer ook gaat over het bewaken van de integriteit?'

Schaap lag al onder vuur omdat hij zelf regelmatig in de pers harde kritiek uit op zijn eigen personeel. 'Nu blijkt Schaap zelf niet integer te zijn', zegt een anonieme brandweerman tegen de krant. 'Terwijl hij ons verwijt niet integer te zijn en altijd zo op integriteit hamert. Dat is toch verschrikkelijk ironisch? Het is ongelooflijk wat wij nu moeten lezen.'

De concertkaartjes kwamen van oud-politiecommandant Ad Smit. Schaap liet donderdagavond weten dat hij niet wist dat de kaartjes door de politie waren betaald. Toen hij daar achter kwam, zou hij het bedrag hebben terugbetaald.