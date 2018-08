Hoofdweg afgesloten door kapotte bovenleiding

Foto: Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

De bovenleiding van tram 17 is vanochtend kapot gegaan in West. De bovenleiding is inmiddels weer hersteld.

Dat gebeurde op de Hoofdweg. Omdat de bovenleiding gerepareerd moet worden, had de politie de weg tussen het Surinameplein en de Postjesweg afgezet.

Tram 17 reed om en stopte naast de Hoofdweg onder meer niet op de Witte de Withstraat, Bilderdijkstraat en Ten Katestraat. Rond 9.30 uur reed de tram weer de eigen route.

