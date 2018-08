Katja Schuurman maakt eindelijk trouwdatum bekend

Ze zijn al twee jaar verloofd en nu is er ook eindelijk een trouwdatum. Katja Schuurman (43) en haar veertien jaar jongere vriend Freek van Noortwijk geven elkaar komend voorjaar het ja-woord.

Dat onthulde Schuurman gisteren in RTL Boulevard. 'Het zat er al hartstikke aan te komen, alleen ja, weet je, het heeft ook geen haast. Het is ook heel leuk om verloofd te zijn', vertelde ze. 'We hebben een locatie, een jurk, een seizoen... dus ja.'

Schuurman deed de onthulling op het podium van het DeLaMar Theater, waar ze vanaf dit weekend op de planken staat in de voorsteling Blind Date. Haar tegenspeler is haar ex-man Thijs Römer, met wie zij ook een kind heeft. 'Ik verheug me erop, ik ben erbij', reageerde Römer.

Ook Bridget Maasland mag komen. De presentatrice was bij het vorige huwelijk van Schuurman niet uitgenodigd. Dat zou op aanraden van Römer zijn geweest. Volgens Maasland heeft Schuurman daar heel erg spijt van.