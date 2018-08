Zelf ontworpen fiets gestolen: 'Drie jaar bezig geweest met ontwikkeling'

Amsterdammer Bob Schiller is op zoek naar een zelf ontworpen fiets, die deze week in de Nieuwe Hoogstraat is gestolen.

Schiller heeft er meer van laten maken. 'Ik ben drie jaar bezig geweest met de ontwikkeling van de fiets en de eerste vijftig fietsen zijn kortgeleden geproduceerd. Deze zijn alle vijftig al verkocht en de fiets die nu gestolen is, gebruikte ik als testfiets voor geïnteresseerden.'

Deuropening

De fiets stond in de deuropening van een winkel waar Schiller korte tijd binnen was. 'Ik stond op vijf meter afstand bij de kassa en toen was hij ineens weg. Ik had niet verwacht dat iemand het in zijn hoofd zou halen om hem te stelen terwijl ik zo dichtbij was.'

De fietsendief zou een donkergroene jas hebben gedragen en had donkere krulletjes. Hij fietste volgens Schiller weg over de Sint Antoniebreestraat richting het Mr. Visserplein.

'Ik baal natuurlijk heel erg, omdat ik er niet een extra heb staan', zegt Schiller. 'Er komen later wel nieuwe aan, maar ik heb om dit moment geen testfiets. Klanten kunnen er niet op rijden, dat is het meest vervelende.'

Geautomatiseerd

De fiets kost nieuw ongeveer 1800 euro. Het frame bestaat uit twee delen en kan in een fabriek geproduceerd worden. 'Dus er is geen goedkope arbeid in China en Taiwan nodig, zoals bij andere fietsen. Alles is volledig geautomatiseerd.'

Er rijden twee andere fietsen van dit model rond in Amsterdam, maar die zijn geel en grijs. Wie weet waar de zwarte gestolen fiets is, wordt gevraagd info@at5.nl te mailen.