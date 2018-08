Humberto Tan openhartig over pijnlijke 'les in nederigheid'

Humberto Tan (52) blikt in NRC Handelsblad uitgebreid terug op zijn vertrek als presentator van RTL Late Night. 'Dit is de slechtste periode in mijn 25-jarige televisiecarrière.'

'Er is veel prestigeverlies, veel pijn. Een les in nederigheid. Het gevoel dat ik anders gedaan had kunnen hebben – dat knaagt', zegt Tan in de krant. 'De ochtend dat ik het moest vertellen aan het team vond ik extreem zwaar. Je moet tegen mensen zeggen dat ze misschien hun werk kwijt zijn. Ik heb mijn verontschuldigingen aangeboden.'

Lees ook: Humberto Tan onthult wassenbeeld in Madame Tussauds

Tan kende bij de start van RTL Late Night juist veel succes, maar in zijn laatste seizoen trok hij steeds minder kijkers. Hoe dat kon? 'Concurrentie van internet, ontwikkeling bij Jinek en Pauw, verzadiging van het programma, reuring in mijn privéleven', zegt Tan. Zo kwam hij in het nieuws omdat hij een affaire zou hebben met Dionne Stax.

Lees ook: RTL Late Night verhuist naar De Hallen

Hij lijkt het ook nog altijd niet eens met de kritiek. 'Mensen zeggen dat ik niet kritisch ben. Maar mijn doelstelling is altijd geweest om informatie te halen, en niet om te scoren. Ik zeg altijd: welke vraag heb ik dan gemist?', zegt Tan. 'Ze zeggen dat het programma te licht zou zijn. Maar het ging vaak genoeg over leven of dood, dat noem ik niet licht. En voor een deel waren er misschien te veel RTL-gasten, maar bij de NPO worden ook NPO-mensen uitgenodigd. Dat is alleen diverser.'