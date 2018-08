Inbreker krijgt jaar cel voor strooptocht door de Rivierenbuurt

Een 54-jarige harddrugsverslaafde krijgt achttien maanden cel (waarvan zes voorwaardelijk) voor een reeks van vijf inbraken bij verschillende bedrijven in de Rivierenbuurt.

Dat bepaalde de rechter deze week. De man sloeg in de eerste drie maanden van dit jaar toe. Hij drong onder andere een apotheek en zonnestudio binnen. Op ieder adres maakte hij ruim 200 euro cash buit.

Hij brak ook in bij een waxingsalon, Italiaans restaurant en een sapwinkeltje. Bij de horecazaken nam hij niet alleen geld mee uit geldlades of kluisjes, maar ook elektronica.

Bloedspoor

De dief bekende een aantal inbraken. Daarnaast was hij in sommige zaken gefilmd en werd er in de winkel met de sapjes bloed aangetoffen na een inbraak. Het dna uit het bloedspoor kwam overeen met dat van de verdachte.

De inbreker is in het verleden vaker veroordeeld voor diefstal. Steeds als hij weer op vrije voeten komt, vervalt hij in stevig harddrugsgebruik 'tegen de verveling'. Als bijzondere voorwaarde bij de straf moet de man zich daarom

laten behandelen voor zijn verslaving.