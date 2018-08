Ajax trapt competitie af met spetterend filmpje: 'Get ready!'

De videoafdeling van Ajax plaatste vanochtend een kort filmpje waar de adrenaline vanaf spat.

Vanavond speelt Ajax zijn eerste competitieduel van het nieuwe seizoen. In de Johan Cruijff Arena komt Heracles Almelo op bezoek. Om er zeker van te zijn dat de hele stad er klaar voor is, trokken drie gemaskerde Ajacieden erop uit om de stad op stelten te zetten.

Allerlei objecten ontkomen niet aan de boodschap 'Get ready'. In het Concertgebouw maken de gemaskerde mannen duidelijk dat niet componist Gustav Mahler, maar Dusan Tadic de echte maestro is. En ze doen iets met een tram, natuurlijk lijn 14.

De videomakers van Ajax maken vaker mooier clips. Vorig jaar bijvoorbeeld het 'Dear Europe: We Are Back'-filmpje. Helaas volgde kort op dat filmpje verlies in de Europa League-finale en drie maanden later uitschakeling in de voorronde van dat toernooi.