Dries Roelvink wil nu echt een 'serieuze artiest' worden

Dries Roelvink (59) wil af van zijn imago als 'feestzanger'. Hij gaat zijn best doen om als serieuze artiest bekend te staan. Dat vertelt hij in de Volkskrant.

Roelvink maakt er geen geheim van dat hij veel van zijn eigen liedjes maar niets vindt. En daarom is het tijd voor een 'herpositionering', vertelt hij. Want nu kennen de meeste mensen hem toch vooral van de knalgele ballenknijper.

'Wat me nog het meest dwarszit, is dat ik mijn kwaliteiten als zanger nog steeds moet bewijzen. Ik hoop dat het me lukt om na de herpositionering met een lied te komen waarvan heel Nederland zegt: wat zingt hij dit vreselijk mooi, ik krijg er kippenvel van', zegt Roelvink.

Enorme teleurstelling

De zanger wil liedjes maken die doen denken aan de stijl van Tom Jones en Humperdinck. 'Ik word 1 januari 60, ik wil deze stap nog één keer proberen te maken. Het is een laatste kans. Er zijn theaters die interesse hebben getoond in een tournee na Paradiso en ik mag met het Metropool Orkest twee nieuwe nummers opnemen. Als mensen die nummers slecht vinden, zou dat een enorme teleurstelling zijn.'

Mocht de herpositionering mislukken, dan staat Roelvink vervolgens weer de fuifnummers van een feestzanger te zingen. Muziek die hij zelf niet zo boeiend vindt. 'Dat zou dan de tragedie van mijn leven zijn', aldus Roelvink.