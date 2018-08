FvD wil opheldering over Turkse weekendscholen

Forum voor Democratie gaat het stadsbestuur vragen stellen over het bericht dat Turkije bezig is met het opzetten van weekendscholen in Nederland.

Gistermiddag berichtte de NOS over het weekendscholenproject van de Turkse overheid. In verschillende landen, waaronder Nederland, zouden inwoners met een Turkse achtergrond ongeveer vijf uur per weekend les krijgen. De lessen gaan onder andere over de Turkse taal, geschiedenis en de islam.

'Zulke indoctrinatie is zeer schadelijk voor jonge Amsterdamse Turken', reageert Forum voor Democratie vandaag op Twitter. De partij vroeg eerder al om opheldering over weekendscholen voor Syrische statushouders en voegt daar vragen over de Turkse weekendscholen bij.

Verschillende landelijke partijen heben zich ook uitgesproken tegen de Turkse weekendscholen. Ze vrezen onder meer dat president Erdogan zo invloed wil uitoefenen op Nederlanders met een Turks paspoort. Waar de lessen straks worden gegeven is vooralsnog niet duidelijk.

Wij stelden al vragen over de weekendscholen van statushouders. (HIER: https://t.co/eoHb16lhM3) Over de Turkse overheidsscholen in Nederland zullen wij aanvullende vragen indienen, zulke indoctrinatie is zeer schadelijk voor jonge Amsterdamse Turken. #fvd — FVDamsterdam (@FVDamsterdam) August 11, 2018

Zie hier mijn Kamervragen aan minister Koolmees pic.twitter.com/fICGP3UNfZ — Bente Becker (@bentebecker) August 10, 2018