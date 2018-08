Nog een afzegging voor Appelsap: 'Zeer teleurgesteld'

Festival Appelsap is opnieuw gedupeerd door een Amerikaanse artiest.

Dit keer heeft rapper Smooky Margielaa laten weten niet te komen. Gisteren werd al bekend dat het optreden van de Amerikaan Famous Dex niet door ging.

'Helaas is er nog een Amerikaanse act die afgezegd heeft omdat hij zijn Europese programma niet serieus neemt', schrijft het festival op Facebook. 'We zijn erg teleurgesteld, maar laten deze shit niet een mooie dag met geweldige muziek en zon verpesten.'

Wel is er al vervanging geregeld. Boyz In de Hood (Adje, Hef & Crooks) zullen in plaats van Smooky Margielaa optreden. In plaats van Famous Dex komen Ronnie Flex en Young Ellens.

Appelsap vindt vandaag van 12.00 uur tot en met 23.00 uur in het Flevopark plaats.