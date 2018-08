Verrassende opstelling Ajax: Sierhuis maakt debuut in de Eredivisie

Vanavond begint Ajax aan de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. De basiself die Erik ten Hag daarvoor het veld in stuurt, verschilt nogal van die in de wedstrijd tegen Standard Luik dinsdag.

De Ajax-coach liet eerder al weten te gaan rouleren voor deze wedstrijd. Dit doet hij omdat hij vindt dat Ajax meer dan elf spelers heeft die goed genoeg zijn voor een basisplaats. Voor de jonge spits Kaj Sierhuis wordt het daardoor een bijzondere avond. Hij maakt zijn competitiedebuut in Ajax 1 nadat hij dat eerder al deed in de voorronde van de Champions League.

Achterin krijgt Maximilian Wöber de voorkeur boven Nicolas Tagliafico als linksachter. Daarnaast kondigde Ten Hag gisteren op de persconferentie al aan dat Donny van de Beek de vervanger zou zijn voor Lasse Schöne op het middenveld.

Welcome in the starting XI, Kaj Sierhuis! ?#ajaher #wijzijnajax pic.twitter.com/vYjqJYVh00