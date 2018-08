Voorbeschouwen op Ajax-seizoen met David Endt: 'Ze moeten kampioen worden'

Vanavond begint er weer een nieuw seizoen Eredivisie voor Ajax. Met de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo begint de strijd om wat het 34e landskampioenschap moet worden. We beschouwen voor met oud-teammanager David Endt.

De Ajax-selectie bulkt door de aankopen uit van de mogelijkheden. 'Het is echt een 'bottleneck' om de juiste keuzes te maken', aldus Endt. Hij kiest dan ook voor een opvallende formatie. Zo staat niet Tagliafico, maar Daley Sinkgraven linksachter in de elf van David Endt.

'Een creatieve speler, die helaas gefuikt is door blessures in zijn stappen op linksachter. Ik vind het een goede speler, die ook aanvallend iets kan toevoegen'. Andere opvallendheden in de opstelling van Endt zijn Carl Eiting ('een persoonlijke favoriet') en een plek op linksbuiten voor Kasper Dolberg.

Des Ajax

Hierdoor is er geen plek voor aankopen als Tadic en Labyad. Dat Ajax zulke dure spelers haalt is een nieuwe ontwikkeling. 'Ik snap het wel, want ze moeten kampioen worden', zegt Endt. 'maar het is niet echt des Ajax'.

Endt, die tussen 1993 en 2013 voor Ajax werkzaam was, heeft hoge verwachtingen voor zijn club. 'Ik vind dat er een goed elftal staat, maar je heb altijd te maken met tegenstanders. Vorig seizoen was het team labiel en wankel', is Endt ook kritisch. 'Als je die labiliteit weet weg te halen kun je hele hoge ogen gooien met dit team'.