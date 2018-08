Steward gereanimeerd tijdens Ajax-Heracles

Tijdens de wedstrijd Ajax-Heracles zou volgens een ooggetuige een steward in elkaar zijn geslagen tijdens een vechtpartij. De steward is vervolgens gereanimeerd door ambulancepersoneel.

Het voorval vond plaats in vak 124 aan de zuidkant van het stadion. Er ontstond in het vak een opstootje en even later verloor een steward zijn bewustzijn. Daarna werd de steward gereanimeerd bij de ingang naast het vak waar een aantal witte doeken waren geplaatst.

Of het opstootje en de reanimatie met elkaar te maken hebben kan de politie op dit moment nog niet bevestigen. Een woordvoerder van Ajax liet AT5 weten dat de steward met een zelfstandige hartslag naar het ziekenhuis is gebracht.