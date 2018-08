IJtunnel in beide richtingen gesloten door brand in bijgebouw

De IJtunnel is voorlopig afgesloten in beide richtingen vanwege een brand in de technische ruimte. Het is onduidelijk hoe lang dit gaat duren.

De brand is in een bijgebouw op de Piet Heinkade ontstaan, wat precies de oorzaak is is niet duidelijk.

Volgens de brandweer gaat het om een brand in de accupakketten. De brandweer is aanwezig en treedt samen met een elektromonteur op. Er is een schuimblusvoertuig ingezet om de brand te bestrijden.

De #IJtunnel is in beide richtingen afgesloten. Er geldt een omleiding via de Piet Heintunnel. Afsluiting is het gevolg van een kleine brand in de verkeerscentrale. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. — Verkeer in Amsterdam (@verkeer020) August 11, 2018

Brandweer aanwezig op Piet Heinkade bij brand in technische ruimte #IJtunnel. De #IJtunnel is in beide richtingen gestremd. Brandweer treedt samen met elektromonteur op. Betreft brand in accupakketten. — Brandweer AA (@BrandweerAA) August 11, 2018

UPDATE:

Brand in technische ruimte gebouw tunnelbeheer Piet Heinkade is nog niet meester. Situatie in ruimte met kasten met accu’s is instabiel. #IJtunnel uit voorzorg gesloten. Onduidelijk wat de gevolgen zijn van de brand. — Brandweer AA (@BrandweerAA) August 11, 2018