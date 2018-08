Ajax weer niet voorbij Heracles bij start competitie

Net als vorig seizoen is Ajax ook dit jaar slecht begonnen aan de competitie. In de eigen Johan Cruijff Arena kwam de ploeg van Erik ten Hag niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Heracles Almelo.

Ajax begon stroef aan de wedstrijd. De hele eerste helft had het wel meer de bal, maar kon het niet echt gevaarlijk worden. Aan de andere kant kwam Heracles er af en toe gevaarlijk uit op de counter. Oud-Ajacied Lerin Duarte nam van afstand het doel van Andre Onana een keer gevaarlijk onder vuur.

Sierhuis kan geen indruk maken bij competitiedebuut

Vlak voor rust kreeg Ajax ook een grote kans om tot scoren te komen. Maximilian Wöber wist van dichtbij echter niet raak te koppen. Na de rust was het spelbeeld hetzelfde waarna Ten Hag besloot om in te grijpen. Hij voerde een dubbele wissel door waarbij Klaas-Jan Huntelaar en Frenkie de Jong in de ploeg kwamen voor Kaj Sierhuis en Wöber.

Toch werd het voetbal daar niet veel beter van. Heracles bleef stug verdedigen waardoor Ajax maar mondjesmaat tot kansen kwam. Vlak voor tijd leek het helemaal mis te gaan toen Heracles op een 1-0 voorsprong kwam door een goal van Kristoffer Peterson.

Toch nog 1-1

Ten Hag greep daarna meteen in en bracht ook nog Zakaria Labyad. Uiteindelijk kwam twee minuten voor tijd toch nog de bevrijdende treffer. Matthijs de Ligt kopte van dichtbij een corner binnen. Daarmee is het resultaat net iets beter dan vorig seizoen toen Ajax in de eerste wedstrijd thuis met 2-1 van Heracles verloor.