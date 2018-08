Appelsap maakt er het beste van na drie afzeggingen

Het zat de organisatie van Appelsap niet mee. In de aanloop naar het hiphopfestival zeiden maar liefst drie acts af. Toch mocht dat vandaag de pret niet drukken.

Een kleine maand geleden kwam de eerste afmelding binnen van de Amsterdamse Lyzza. Dit deed zij, naar eigen zeggen, vanwege de verschillende beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van andere artiesten die op het festival staan.

Lees ook: Amsterdamse producer Lyzza zegt optreden Appelsap af wegens 'misbruik andere artiesten'

Daar kwamen gisteren en vandaag nog twee afzeggingen bij. De Amerikaanse Famous Dex moest één van de publiekstrekkers worden, maar zei vrijdag zijn optreden af. Hij gaf zelf als reden aan dat zijn paspoort was ingenomen, maar kondigde daarna wel een optreden in San Diego op dezelfde dag aan. Vanochtend zei ook de Amerikaanse Smooky Margielaa af.

Lees ook: Publiekstrekker festival Appelsap zegt op het laaste moment af: 'Fucked up!'

De organisatie wist nog Ronnie Flex en Young Ellens te strikken als vervangers, maar toch waren de fans niet blij. 'Ik ben geen fan meer man. Het is klaar. Nooit meer. Nooit!', liet een bezoeker weten. Ook de organisator Rogier Smalhout zat met de afzeggingen in zijn maag. 'Ook al zijn we niet een headliner festival, dit is toch gewoon kut. Bij de derde dachten we: pff wat is dit?'

Lees ook: Ronnie Flex en Young Ellens vervangen afgeblazen publiekstrekker op Appelsap

Toch waren er ook nog genoeg bezoekers die genoten van het festival. 'Dit is top ouwe', liet één van hen weten. 'Het is super leuk hier. Echt super gezellig', aldus een andere bezoeker.