Donny van de Beek over speculatie toekomst : 'Verhaal is uit z'n verband gerukt'

Volgens Donny van de Beek hoeven we ons na de teleurstellende wedstrijd tegen Heracles geen zorgen te maken voor aanstaande dinsdag: 'We kunnen niet teveel bij de pakken neerzitten.' Ajax speelt dan een kwalificatiewedstrijd in de Champions League tegen Standard Luik.

De wedstrijd tegen Heracles eindigde in 1-1 en over zowel de eerste als de tweede helft was Van der Beek niet te spreken. 'Ik moet zeggen, we hadden de tweede helft wel een paar momentjes dat we erop klapten en fel waren, toen dacht ik nog als we nu doordrukken dan kunnen we het verschil maken. Uiteindelijk deden we het niet en dan kom je ook nog 1-0 achter. Dan wordt het helemaal lastig.'

Volgens Van der Beek heeft Ajax niet laten zien wat ze kunnen: 'We zullen gewoon keihard moeten werken. Natuurlijk hebben we goede spelers, maar het gaat niet vanzelf.'

Eerder deze week liet Van de Beek weten aan RTL7 dat hij niet uitsluit dat hij deze zomer nog vertrekt bij Ajax. 'Natuurlijk is het verhaal over mijn toekomst uit z'n verband gerukt. Ik zal het gewoon moeten laten zien, net als iedereen, en dat ga ik ook doen.'