Man loopt met steekwond in rug door Wallengebied

Een man is vannacht gewond geraakt bij een steekpartij in het Wallengebied.

Het slachtoffer werd rond 02.00 uur in zijn rug gestoken in de buurt van de Oudezijds Achterburgwal. Met de steekwond in zijn rug vroeg hij om hulp bij een café op de Nieuwmarkt.

Politie en een ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De dader is er na de steekpartij vandoor gegaan. De politie doet onderzoek naar de aanleiding.