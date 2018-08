Schoten gelost op interieurwinkel Johan Huizingalaan

De politie heeft vannacht kogelinslagen aangetroffen in een interieurwinkel aan de Johan Huizingalaan in Slotervaart na een melding van een schietpartij.

De politie werd rond 04.40 uur gealarmeerd dat er in de omgeving van de Johan Huizingalaan was geschoten. Na onderzoek werden de kogelinslagen in het winkelpand aangetroffen.

Een omwonende hoorde vanochtend veel geluid en gekrijs. 'Ik hoor wel vaker rare dingen hier 's nachts. Dus ik dacht dat het een lachgasbommetje was of mensen die weer aan het schreeuwen zijn.'

Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie heeft de zaak in onderzoek.