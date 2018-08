Twee beveiligers mishandeld bij afzonderlijke winkeldiefstallen

Twee beveiligers zijn gisteren gewond geraakt bij twee verschillende winkeldiefstallen in het centrum. De incidenten gebeurden bij twee grote winkelketens.

Een beveiliger werd gistermiddag zwaar mishandeld, nadat hij achter een verdachte van een winkeldiefstal aanging. Toen de beveiliger na een achtervolging de verdachte staande probeerde te houden, pakte de verdachte een injectienaald waarmee hij de beveiliger probeerde te steken. Nadat de naald de beveiliger schampte, werd hij hard door de verdachte geschopt. Hij liep daarbij zwaar letsel op.

Een paar uur later werd een andere beveiliger van een andere winkelketen mishandeld. Hij sprak iemand aan die vermoedelijk spullen had gestolen. Na een achtervolging kon hij de verdachte vastpakken. De verdachte deelde daarop meerdere harde klappen uit in het gezicht van de beveiliger.

Beide verdachten zijn door de politie aangehouden, Er is aangifte gedaan. De recherche doet onderzoek.