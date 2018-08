Oorverdovend bedrijfsalarm gaat half uur af in Westpoort: 'We krijgen het niet uit'

Wie vanochtend in de omgeving van Westpoort wilde uitslapen kwam in de buurt van de straat Heining bedrogen uit: rond 10.30 uur ging daar een oorverdovend bedrijfsalarm af. Hoewel er niets aan de hand was, ging het alarm niet meer uit.

Het alarm gaat af bij het bedrijf Oiltanking en loeide rond 11.00 uur nog steeds. Volgens de brandweer gaat het om een storing in een brandmelder, maar is er geen sprake van brand of een gevaarlijke situatie.

Een medewerker van Oiltanking zegt tegen AT5 dat ze het alarm niet uitkrijgen. 'We zijn er mee bezig.'