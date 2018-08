Eerste 10.000 euro binnen voor standbeeld Cruijff

De inzamelingsactie voor een standbeeld van Johan Cruijff heeft in tweeënhalve week ruim ruim 10.000 euro opgeleverd.

De actie is een initiatief van een groep Ajax-supporters, verenigd in een werkgroep. In totaal is er 75.000 euro nodig voor het standbeeld dat in de buurt van de Johan Cruijff Arena moet komen te staan.

Via een spandoek werden supporters in het stadion bij aanvang van de actie opgeroepen om geld te doneren. Over twee jaar moet het beeld van de nummer veertien er staan.