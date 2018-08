Bewoners Noord snappen niks meer van het parkeren: 'Ik heb nu al tien boetes'

Dat parkeren in Noord sinds juli niet meer hetzelfde is, is al een tijdje duidelijk. In veel buurten moet je nu betaald parkeren, en daar horen vergunningen bij; ook voor bezoekers. Maar het leidt tot veel verwarring bij de noorderlingen. En ook andere verkeerssituaties mogen echt wel duidelijker, vinden ze.

In het Blauwe Zand, een buurt in Noord waar je nog wél gratis kan parkeren, bleek al eerder dat bewoners bijna moeten vechten voor hun plek. Zij lossen dat op door de plaatsen te 'reserveren' met paaltjes, fietsen of zelfs stoelen.

Sindsdien is er niet veel veranderd. Met de tijd lijken er juist méér onduidelijke situaties te ontstaan. Zo ontvangen bewoners van de Zesde Vogelstraat boetes omdat het voor hen niet duidelijk is waar nou wel of niet geparkeerd mag worden met een vergunning. 'We mogen wel aan de ene kant van de straat parkeren, maar aan de andere kant krijgen we boetes', vertelt Jolanda Bakker, bewoner van de Vogelbuurt.

Ook Danielle Stoffer kent het probleem; horecazaak de Taartenkamer heeft sinds de invoering al tien boetes ontvangen. 'Het bedrijf zit aan die kant.. en alleen aan de andere kant mogen we parkeren. Wat klopt hier niet?', vraagt Stoffer zich hardop af.

'Ik vier verjaardagen nu tegelijk'

Maar daar houdt het niet op. Feit is ook dat bezoek van de bewoners nu - weliswaar met korting - moet betalen om te parkeren. Dit valt volgens veel bewoners niet goed te praten. 'Je moet een bezoekersvergunning aanvragen. Het is natuurlijk leuk dat mijn bezoek voor de helft van het tarief mag parkeren, maar ik moet dat geld dus aan mijn bezoek gaan vragen', zegt bewoner Janine Westerveld. Ook Jolanda Bakker heeft hier een slechte ervaring mee: 'Ik heb drie kinderen. Ik vier die verjaardagen nu allemaal tegelijk want ik vind het gewoon verschrikkelijk dat ik mijn bezoek moet laten betalen om hier bij mij op visite te komen.'

Een woordvoerder van de gemeente laat in een reactie weten: 'Als het toch zo is dat mensen een bekeuring hebben gekregen in die straat, dan moeten wij uitzoeken of er een technisch probleem is in het nieuwe systeem. Als er een probleem is zullen wij dat terugdraaien. Bij het invoeren van een nieuw systeem kunnen er altijd kinderziektes in zitten, dit zagen we ook eerder aan de Grasweg. Eén straat zou feitelijk niet uit twee vergunningsgebieden kunnen bestaan.'

Mogelijk teruggedraaid

Dat betekent dus dat je met een vergunning gewoon aan beide kanten van de straat zou mogen parkeren, zonder bang te zijn voor een boete. Mogelijk wordt dit dus voor de gedupeerde bewoners teruggedraaid.