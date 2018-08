Enorme stank in Zaandam door schip in Westelijk Havengebied

De meldkamer van de brandweer wordt momenteel overspoeld door verontrustende inwoners van Zaandam en omgeving. Er hangt een vreemde geur in de stad, die veel mensen doet denken aan gas.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is op verschillende plekken een vieze geur waarneembaar. Deze is afkomstig uit het Westelijk Havengebied. Volgens de brandweer is daar een schip aan het ontgassen.

De politie te water is achter de melding aangegaan en heeft het proces van ontgassen gestopt. De stank zou geen gevaar opleveren.