Bier, bier en nog meer bier op het bierfestival: 'In deze zit zelfs bacon'

Een Noors biertje, een Chinees biertje, een biertje met bacon erin. Het is duidelijk waar het om draait bij het bierfestival Planet Oedipus: bijzondere biertjes. En die drink je niet in één teug weg. Organisator Sander Neverveen: 'Een wijs man zei ooit: het gaat niet om het gieten, maar om genieten.'

Op de tweede editie van het bierfestival dit weekend, wil de Amsterdamse bierbrouwer Oedipus verschillende bierbrouwers bij elkaar brengen op het Noordoogst-terrein in Noord. Dat lukt aardig met meer dan twintig verschillende brouwerijen. Zo laat ook Amerikaanse James zijn biertjes proeven die hij zelf thuis in Noord maakt. 'In dit bier zit zelfs bacon', zegt hij enthousiast.

Lijstjes

Sommige bezoekers houden zelfs lijstjes bij om de biertjes te keuren. 'Alles bijhouden, alles inchecken, alles op papier', zegt een bezoeker. 'De AF Brew is tot nu toe het lekkerste. Waarom? Vooral door het hogere percentage alcohol. Want vaak geldt: hoe zwaarder het bier, hoe beter.'

Maar al die verschillende biertjes proeven, is haast ondoenlijk. Dat betekent: keuzes maken. Een lastige opgave voor sommige bezoekers. 'Want elke keer als ik een nieuw biertje haal, kan ik een ander biertje niet nemen.'

Eentje te veel

Organisator Sander Neverveen weet er alles van, hij proefde gisteren net iets te veel geeft hij ruiterlijk toe. 'Mijn kater? Die was heftiger dan waar ik vooraf op had gehoopt.'