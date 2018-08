Jamile Samuel rent naar zilver met estafettevrouwen: 'We zijn er volle bak voor gegaan'

Hardloopster Jamile Samuel heeft met de estafettevrouwen op de slotavond van de Europese kampioenschappen in Berlijn zilver gewonnen op de 4x100 meter. Eerder won de Amsterdamse al brons in de finale van de 200 meter.

De estafettevrouwen raakten wel hun titel uit 2016 kwijt, die ze in Amsterdam veroverden. Groot-Brittannië ging er met de winst vandoor. Samuel liep met Dafne Schippers, Marije van Hunenstijn en Naomi Sedney een tijd van 42,15 seconden. Dat is de beste seizoenprestatie voor de vrouwen.

Daar is Samuel bijzonder blij mee. 'We kwamen hier om de titel te verdedigen, hebben er alles aan gedaan', zegt ze voor de camera van de NOS. 'We zijn er volle bak voor gegaan en hebben een mooie tijd gelopen. De shape is heel erg goed.'