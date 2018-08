KLM-piloten dreigen met staking

Piloten van luchtvaartmaatschappij KLM leggen mogelijk het werk neer.

Dat meldt De Telegraaf. De piloten zouden ontevreden zijn over de werkdruk en meer salaris willen. Wanneer en of er gestaakt gaat worden is nog niet duidelijk.

Piloten van Ryanair staakten vrijdag al. Daarnaast hebben beveiligers op Schiphol het werk al meerdere keren korte tijd stilgelegd, ze willen daar ook mee doorgaan.